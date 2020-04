PM prende elementos acusados de sequestro e cárcere privado em Jequié

Por volta de 23:50h, o Grupamento Motociclístico da CE⚡TO do 19° BPM recebeu uma denuncia de que estaria havendo um sequestro em andamento, e que as vítimas eram duas adolescentes que haviam sido expostas nas redes sociais, nesta data, em um vídeo, onde aparecem sendo espancadas e torturadas por três indivíduos, um deles portanto um revólver.

Imediatamente a Guarnição deslocou e ficou estrategicamente posicionada. Após alguns instantes, apareceu o veículo suspeito, sendo interceptado e abordado, momento em que as vítimas foram logo visualizadas e identificadas como sendo as adolescentes que aparecem no vídeo. De imediato foram resgatadas.

As vítimas informaram que haviam sido sequestradas ontem a tarde, por volta de 15:30h, quando andavam pela via pública.

As adolescentes relataram que foram levadas para a Barragem do Cajueiro, sob ameaça de arma de fogo, e depois de espancadas, trazidas de volta para Jequié, onde ficaram em cárcere privado, trancadas em uma casa, que as vítimas possivelmente seriam entregues aos demais integrantes da quadrilha em Jitaúna e corriam sério risco de serem assassinadas. Estes indivíduos receberam voz de prisão em flagrante por sequestro, cárcere privado e tortura, foram conduzidos e apresentados na 9° Coorpin para formalização do procedimento de Polícia Judiciária.

FONTE: ASCOM – 19° BPM

