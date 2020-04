PM recupera motocicleta roubada na operação Bairros em Jequié

Cumprindo orientação do Comandodo 19° BPM, foi iniciada no dia (03/04) a OPERAÇÃO BAIRROS, que contou com o emprego de uma Base móvel, 04 (quatro) viaturas 04 rodas, 02 (dois) grupamentos de motocicletas com 03 (três) motos cada um, com efetivo total de 30 (trinta) Policiais Militares, que realizaram ações de presença e abordagens em pontos sensíveis da subárea da 2ª Cia, com o objetivo de reduzir os crimes violentos letais intencionais, tráfico de drogas e circulação de armas de fogo, além de coibir a prática de roubos e delitos de naturezas diversas. A ação é de caráter continuado, e já no primeiro dia teve êxito, com a recuperação de veículo roubado no último dia 29 de maio, uma moto Honda CG 125 Titan, cor preta.