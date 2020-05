PM vai atuar nas feiras de Bairros para evitar montagem de barracas em Jequié

Na manhã de ontem (30), o comandante do 19° Batalhão, Ten Cel PM Itamar Gondim, se reuniu com oficiais do planejamento operacional da unidade, representantes das feiras livres do Joaquim Romão, Jequiezinho e CEAVIG e o Dr Vinícius, representando a Prefeitura Municipal de Jequié para discutir as novas medidas a serem tomadas para conter o avanço do novo coronavírus.

Durante a reunião ficou definido que no próximo final de semana (03), as feiras livres de bairros não funcionarão. Para tanto, será organizado um policiamento nos locais um dia antes para impedir a montagem das barracas.

Na próxima terça-feira (05), será realizada outra reunião para que sejam definidas as estratégias operacionais a serem postas em prática no próximo final de semana. Da mesma forma em que também serão apresentadas novas propostas para que as feiras livres voltem a funcionar em Jequié.

O 19°Batalhão segue firme na luta em apoio à Prefeitura Municipal de Jequié no combate a COVID-19. Informações: ASCOM/19°BPM

