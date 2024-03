PMBA celebra 30 Anos de conquistas femininas com entrega de medalhas do mérito e lançamento de livro 

Em reconhecimento aos méritos individuais e às ações em prol do empoderamento e proteção das mulheres, além do compromisso com as causas da segurança pública, 191 mulheres, entre autoridades e personalidades civis e policiais militares foram homenageadas com a entrega da Medalha do Mérito Três Marias – Heroínas do Brasil e o lançamento do livro “30 anos da Mulher na Polícia Militar da Bahia”. Organizada pela Polícia Militar da Bahia, a cerimônia marcou as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher e foi realizada nesta sexta-feira (8), na Vila Policial Militar do Bonfim, em um ato que reconhece a relevância da presença feminina na corporação ao longo de mais de três décadas.

Concedida pela primeira vez, a Medalha do Mérito Três Marias foi criada em 2023 e ressalta o papel fundamental desempenhado por diversas personalidades na promoção da igualdade de gênero e na defesa dos direitos das mulheres na sociedade baiana. Servindo à PMBA há 21 anos, a capitã PM Rebeca Leal falou do sentimento em receber a medalha e ver a conquista da honraria pela corporação, que conta em seu efetivo com a presença de 4.604 mulheres policiais.

“É uma emoção muito grande fazer parte da Polícia Militar, de um dia ter adentrado estes portões da Vila Policial Militar do Bonfim, por conta de um grande sonho de ser uma oficial da PM e hoje, estar aqui, podendo presenciar este momento histórico onde as mulheres estão sendo valorizadas no seu dia”, declarou a capitã Rebeca Leal, pouco antes da sua condecoração com a medalha, que foi criada no dia 28 de março de 2023, por uma comissão formada por três outras policiais.

“A ideia da medalha surgiu numa conversa juntamente com a Major Sara Rocha e a capitã Flávia, quando nós percebemos que não havia na Polícia Militar uma honraria, que fosse exclusiva para a policial feminina. Então a gente elaborou o projeto e chegamos a medalha das Três Marias, que é uma grande honra pra gente, que além de termos idealizado, estamos recebendo essa medalha”, contou a Major PM Karina Lima, que ainda destaca a importância de agregar a sensibilidade da mulher à atividade policial, tornando a corporação ainda mais produtiva.

A solenidade também homenageou secretárias e gestoras do Estado, pelas suas participações e construções à frente do Governo da Bahia, fortalecendo a presença da mulher na gestão pública. Estiveram presentes e foram agraciadas com a Medalha Três Marias, Roberta Santana (Sesab); Fabya Reis (Seads); Ângela Guimarães (Sepromi); Elisângela Araújo (SPM); Jusmari Oliveira (Sedur); Adélia Pinheiro (SEC); Arany Santana (OGE), Patrícia Pataxó (SPPI); Ana Cecília Bandeira (DPT) e Heloísa Brito (PC). O vice-governador Geraldo Júnior e o Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner participaram do evento, fazendo a entrega das medalhas às homenageadas.

A solenidade, que contou com a participação de diversas mulheres policiais militares, foi marcada por momentos de emoção e orgulho, destacando a importância da presença feminina na corporação e celebrando as conquistas alcançadas ao longo dos anos. Um desfile da guarda de honra, composta exclusivamente por policiais militares do segmento feminino, simbolizou a força e a dedicação das mulheres que integram a Polícia Militar da Bahia, sob o comando da tenente-coronel Roseli de Santana Ramos. Roseli é primeira mulher a comandar um batalhão e está à frente do Batalhão de Policiamento e Proteção à Mulher, antigo Maria da Penha. “Eu estou me sentindo reconhecida, muito feliz e agradecida. Acredito que a mulher ainda tem muito pra dar à Polícia Militar. Eu tenho certeza que a sociedade ainda vai se surpreender com a mulher no comando”, destaca a tenente coronel.

Outro momento de destaque da cerimônia foi o lançamento do livro “30 anos da Mulher na Polícia Militar da Bahia”, uma obra que reúne uma variedade de textos, incluindo poesias, contos, crônicas e artigos científicos, escritos por mulheres policiais militares. Composto por 604 páginas e organizado por 68 autoras, o livro retrata vivências emocionantes e estudos relevantes, oferecendo um panorama da trajetória das mulheres na corporação ao longo das últimas três décadas.

A organização do livro foi feita também em um esforço conjunto de mais três policiais militares, em um trabalho que durou quatro anos. “Esse livro foi escrito por 68 policiais que contaram suas experiências, suas vivências durante esse tempo que nós atuamos na instituição. Como não tinha nada construído, só está na memória delas, nós decidimos que elas escrevessem as suas histórias pra que ficasse registrado pra vida. Este é um momento único”, compartilhou a Major PM Leidian.

O livro “30 anos da Mulher na Polícia Militar da Bahia” não apenas celebra as conquistas das mulheres na corporação, mas também registra a história e o legado das pioneiras que abriram caminho para as gerações futuras. Ao destacar o ingresso das primeiras mulheres na PMBA em 1990, o livro oferece uma visão abrangente do progresso alcançado ao longo dos anos, evidenciando o papel fundamental das mulheres no fortalecimento da segurança pública no estado da Bahia.

O comandante geral da PM, Coronel Paulo Coutinho, ressaltou a relevância desta homenagem às mulheres da corporação, enfatizando o papel fundamental que desempenham no trabalho da segurança pública do estado. “Nós ficamos muito satisfeitos porque hoje temos a mulher como essencial para que nossa instituição cresça cada vez mais e se mantenha, sobretudo, com a sensibilidade feminina e com o perfeccionismo que tem nos ajudado fazer a segurança pública no estado”, pontuou o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da PM Bahia.

