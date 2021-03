Polícia Civil apreende arma, drogas, dinheiro e acusado de tráfico de drogas na cidade de Jequié

A Polícia Civil de Jequié, através do SETOR DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS da DT de Jequié, com o apoio do SI/DT e SI/COORPIN, deflagrou a OPERAÇÃO LOBO ACUADO, que desarticulou um ponto de revenda de drogas, comandado por contumaz homicida, membro de organização criminosa na cidade de Jequié. No local, situado no bairro do Joaquim Romão, foi encontrado armamento, drogas, além de dinheiro, munição e anotações do tráfico. Junto com o material, foi preso um indivíduo, identificado como S.S.G., que fazia a guarda do local e portava consigo o material apreendido.

MATERIAL APREENDIDO:

Pistola WALTHER .32, 08 (oito) munições, Carregador importado, 16 pequenas porções de crack embalado, 02 pequenas porções de cocaína acondicionadas para revenda, R$ 609,10 (Seiscentos e nove reais e dez centavos), Anotações do tráfico. Informações: SETOR DE INVESTIGAÇÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

