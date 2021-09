Polícia Civil apreende drogas e indivíduos fogem do “Beco da Onça”, em Jequié

A equipe do Setor de Investigação da DT/Jequié empreendeu diligência, com intuito de combater o crime de tráfico em Jequié, na localidade conhecida como Beco da Onça, no bairro Joaquim Romão, dando cumprimento a mandado de busca e apreensão. Foi realizada incursão após investigação preliminar sobre o crime de tráfico de drogas na área e, em uma casa abandonada, houve resistência dos meliantes. Logo após ser dada voz de parada pelos policiais civis, os suspeitos conseguiram evadir deixando para trás certa quantidade de drogas. As investigações serão aprofundadas para identificar outros integrantes desse grupo.