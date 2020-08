Polícia Civil apreende motocicletas roubadas na região

No início da manhã de ontem (03), mais uma vítima teve sua moto roubada, uma motocicleta do tipo Honda Fan 160, cor vermelha, roubada por três indivíduos que ocupavam duas motocicletas, os quais, de posse de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e empreenderam fuga. Logo após tomarem conhecimento de mais um roubo, equipes formadas por policiais civis de Ibirataia e de Ipiaú empreenderam diligências durante todo o dia em matagal e localidades de difícil acesso, na região de Aricangar, Zona Rural de Ibirataia. Em ato contínuo, conseguiram descobrir o local onde o grupo criminoso se homiziava, e obtiveram êxito em localizar o grupo que estava sob a posse de 02 (duas) motocicletas, uma delas a motocicleta furtada nesta mesma data, já citada acima. Foram ainda apreendidas com o grupo criminoso 02 (duas) armas de fogo, 03 (três) aparelhos celulares, sendo um LG preto da vítima do roubo ocorrido momentos antes. Em continuidade à diligência, foi possível realizar a apreensão de mais 04 (quatro) motocicletas, estando uma delas em estado de “depenada”. O material estava em outra fazenda, na mesma região da Zona Rural de Ibirataia. Ao final da operação, no início da noite. os três acusados foram presos em flagrante delito, conduzidos à Delegacia de Ibirataia e ficarão à disposição da justiça.

Material Recuperado:

03 aparelhos celulares

06 motocicletas:

I – Honda Fan 160, vermelha, placa PKO – 7772/Ibirataia

II – Honda 125, vermelha, placa EXE – 4882/Gandu

III – Honda Fan 150, vermelha, Placa DOH – 7167/Gandu

IV – Honda Broz, Vermelha, placa JOP – 5579/Porto Seguro

V – Cargaça de uma Honda, cor preta, sem identificação, com motor intacto.

VI – Honda CG 150, com pára-lama dianteiro branco, sem placa.

*Material Apreendido:*

01 – revólver, calibre 32, taurus.

02 – espingarda de fabricação caseira, curta.

Informações: DT/Ibirataia DPC Rodrigo Fernando.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários