Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de estupro em Jequié

Foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, em desfavor do nacional L. H. C.C, pelo cometimento do crime de estupro, estabelecido no art. 213 do CP, ocorrido em 25/01/19, no Bairro Km 3, Município de Jequié. A autoridade policial concluiu o inquérito, encaminhando para justiça, bem como representando pela prisão do acusado, devido às investigações terem estabelecido a materialidade e autoria delitiva. Após o deferimento da medida cautelar, Policiais Civis do Setor de Investigação da Coordenadoria Regional empreenderam diligências, quando localizaram e prenderam o autor, o qual se encontra custodiado na sede da 9ª Coorpin, sendo transferido posteriormente para o Conjunto Penal de Jequié.

