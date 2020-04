Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão Preventiva e prende acusado de homicídio

A Polícia Civil de Ipiaú, após iniciar as investigações por meio do Setor de Investigação, sobre a existência e localização de uma suposta pessoa com mandado de prisão em aberto, em decorrência da prática do crime de homicídio, diligenciou na região do Passa com Jeito, no Município de Ipiaú e conseguiu localizar o infrator dando cumprimento ao mandado de prisão supracitado, que foi identificado por Antônio Francisco dos Santos . O preso foi encaminhado à DT/Ipiau e esclareceu que praticou um homicídio no Município de Novo Oriente/BA, no ano de 2007. Informações: DT/Ipiau