Polícia Civil da 9º Coorpin elucida furto de botijões de gás em Jequié e prende suspeitos

Um carregamento com 38 botijões de gás foi furtado no último dia (19), em Jequié. Ao tomar conhecimento do fato, policiais da delegacia de furtos e roubos da 9º Coorpin, entraram no caso e descobriram que o carregamento teria sido desviado pelo motorista do caminhão da própria empresa onde trabalha. Os policiais ainda chegaram até o receptador, que trabalha como Moto taxista as margens da BR 116, no bairro da Cidade Nova. A polícia continuou a diligência e acabaram prendendo todos os envolvidos e recuperando os botijões, que foram entregues ao seu verdadeiro dono. Informações: DRFR de Jequié

