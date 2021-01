Polícia Civil da DT de Jequié faz balanço positivo de 2020. Veja Números

Em um ano com grandes dificuldades em que as demandas da Polícia Judiciária aumentaram, ainda mais com perda de efetivo com servidores afastados por se enquadrarem no grupo de risco. A Polícia Civil de Jequié não parou, ao contrário, o comprometimento e dedicação dos profissionais foram preponderantes para a prestação de um serviço público minimamente digno à sociedade.

A equipe da DT, sob a coordenação do Delegado Titular Moabe Lima, formada por Investigadores do SI e Escrivães da Delegacia Territorial de Jequié reafirmando o papel de “proteger e bem servir o Cidadão”, dando suporte às diligências investidas determinadas pelo citado Delegado Titular e também da Divisão de Homicídios chefiada pelo Delegado Nadson Pelegrini, produziu os números abaixo:

– 27 mandados de prisão cumpridos;

– 13 mandados de busca e apreensão cumpridos;

– 07 veículos apreendidos;

– 05 armas de fogo apreendidas;

– 15 operações de busca e captura;

– 89 diligências diversas;

– 151 relatórios de investigação;

– 98 medidas cautelares requeridas.

Na elucidação de crimes dolosos contra a vida, área atribuída à Divisão de Homicídios, parte integrante da DT de Jequié, faz necessário informar que no ano de 2020 ocorreram 33 homicídios, dos quais 24 foram elucidados com o trabalho árduo de todos envolvidos no processo investigativo – oitivas, relatórios, medidas cautelares e indiciamentos – realizadas pelos DPCs, IPCs e EPCs, perfazendo quase 73% de resolução.

