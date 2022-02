Polícia Civil de Jequié apreendem 37 galos que eram usados em “Rinhas”.

Uma operação da Polícia Civil da Regional da 9ª COORPIN/Jequié, coordenada pelo delegado Rodrigo Fernando, apreendeu na manhã de , 37 galos que estavam em um imóvel às margens das BR-116, no distrito do KM 100, município de Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá.

O local funcionava como rinha para brigas das aves. Algumas delas apresentavam ferimentos. Os galos eram mantidos em gaiolas pequenas e individuais. No imóvel ainda foram apreendidas duas armas de fogo de fabricação caseira. O proprietário da rinha não foi localizado e responderá pelos crimes em liberdade, segundo informou o coordenador Rodrigo Fernando. As aves foram encaminhadas para o Inema.

A Operação da Polícia Civil da 9ª Coorpin fez parte da quarta fase da Operação Unum Corpus, nas cidades-sedes das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpin). Na Regional de Jequié foram cumpridos 03 mandados de prisão e 05 mandados de busca e apreensão, com relação a crimes ocorridos em Apuarema e Jequié. Informações e Foto: 9ª Coorpin

