Polícia Civil de Jequié conclui inquérito de homicídio na Caixa D’água

Concluído o Inquérito Policial que apurava o homicídio de GUSTAVO OLIVEIRA SOGLIA. ​A vítima foi assassinada na madrugada de 22/09/2019 em frente ao Bar do R., local que freqüentava regularmente no bairro Joaquim Romão. O crime foi motivado por rixa entre facções rivais e cobrança de dívida de drogas. GUSTAVO era amigo de um indivíduo conhecido pela alcunha “B.”, que estava sendo ameaçado de morte pelos membros de uma facção criminosa, sendo que tais crimes eram ordenados diretamente por D. S. S., um dos gerentes do tráfico da ORCRIM, que, por sua vez, responde a S. S. Q., líder da facção. Os citados indivíduos ordenaram o homicídio de GUSTAVO, determinando que L. S., juntamente com P. V. S. S., irmão de D. S. S., cumprissem a missão.

Para obterem êxito no homicídio, os executores receberam informações de R. F. S., que avisou da presença da vítima no local, porém solicitando aos criminosos para que a executassem fora do recinto, o que foi obedecido. Vale ressaltar que em duas outras ocasiões, P. V. S. S. já havia tentado contra a vida de GUSTAVO, fatos registrados à época nesta Delegacia de Polícia Judiciária. Durante as investigações do presente inquérito policial, foram deflagradas algumas operações que culminaram com a apreensão de armas de fogo e farta quantidade de drogas, além da prisão de D. S. S. que foi capturado na capital do Estado por equipes do Setor de Investigação de Homicídio e SIDT ambas da Polícia Civil de Jequié. Informações: Setor de Investigação de Homicídios da DT/Jequié

