Polícia Civil de Jequié Elucida mais 04 homicídios ocorridos em Fevereiro de 2020

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

9° COORPIN – JEQUIÉ

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIO

Ocorrência Policial: 00795/20

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de ELCIONE SANTOS MATOS, ocorrido na data de 17/02/2020. Os autores do delito foram PAULO HENRIQUE BRAGA OLIVEIRA, vulgo “PLAYBOY”, ANDERSON SILVA BASTOS, vulgo “CABEÇA” e JOÃO MARCOS LEAL SILVA. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra do tráfico, onde ELCIONE que tinha ligações com o traficante MAURICIO “ZECA URUBU”, entregou para os comparsas deste a localização de URIAS que era “soldado” de PAULO HENRIQUE BRAGA OLIVEIRA, vulgo “PLAYBOY”, o qual estava em confronto com MAURICIO “ZECA URUBU”. Assim após a morte de URIAS, “PLAYBOY” ordenou a morte de ELCIONE como vingança.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

9° COORPIN – JEQUIÉ

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIO

Ocorrência Policial: 00816/2020

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de WESLEY OLIVEIRA SANTOS, ocorrido na data de 17/02/2020. Os autores do delito foram MAURICIO SANTOS DA SILVA, vulgo “ZECA URUBU”, FABRICIO NASCIMENTO DE JESUS, vulgo “ALGAÇA” e JUNIOR (ainda sem identificação). Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra do tráfico, onde WESLEY era “olheiro” de PAULO HENRIQUE BRAGA OLIVEIRA, vulgo “PLAYBOY”, o qual estava em confronto com MAURICIO “ZECA URUBU”.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

9° COORPIN – JEQUIÉ

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIO

Ocorrência Policial: 00772/2020

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de URIAS MARQUES SANTOS, vulgo “MAGNATA” ocorrido na data de 17/02/2020. Os autores do delito foram MAURICIO SANTOS DA SILVA, vulgo “ZECA URUBU”, FABRICIO NASCIMENTO DE JESUS, vulgo “ALGAÇA” e JUNIOR (ainda sem identificação). Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra do tráfico, onde URIAS era “soldado” de PAULO HENRIQUE BRAGA OLIVEIRA, vulgo “PLAYBOY”, o qual estava em confronto com MAURICIO “ZECA URUBU”.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

9° COORPIN – JEQUIÉ

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIO

Ocorrência Policial: 19/05565, 19/05566 e 19/05568

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de LUCAS SILVA DOS SANTOS, vulgo “ÍNDIO”, ocorrido na data de 17/11/2019. O autor do delito foi RONILDO FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “CAMBOTA”. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra do tráfico, onde “ÍNDIO” minutos antes havia matado ARIOSVALDO DA SILVA NOVAES, vulgo “CARA DE MICO”, como também efetuado disparos contra algumas pessoas no bairro Mandacaru.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

