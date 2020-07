Polícia Civil de Jequié faz operação e prende 07 acusados de saques na BR 116

No dia de ontem (07), foi deflagrada a operação Pilhagem que visa o combate aos crimes de roubo/saque de carga e tráfico de drogas na BR 116, entre os municípios de Brejões e Nova Itarana e no município de Milagres. Após investigações presididas pela equipe da DT de Brejões, composta pelo DPC Isaías Neto e IPC Cristiano Ribeiro, foram levantados alguns indivíduos que praticavam roubo de cargas tombadas na BR 116, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Durante as investigações foi levantado que alguns desses indivíduos também realizavam tráfico de drogas no distrito do Km 100, municípios de Nova Itarana e Brejões. Foi apurado ainda que dois dos indivíduos presos atuavam como seguranças de carga na BR e se aproveitavam desses “serviços” para roubarem parte das cargas, quando os objetos eram de grande valor.

Participaram da operação 45 policiais civis da 9ª e 12ª Coorpin, os quais cumpriram 12 mandados de buscas e 06 mandados de prisão, além de uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Apreensões:

a) veículos: uma motocicleta Bros preta, sem placa , com chassis adulterado; uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, placa DVU 1413 utilizada para o tráfico de droga na modalidade delivery; um veículo Fiat Palio, cor vermelha, PP JQV 1E91, adquirido com recursos ilícitos do tráfico de droga.

b) Drogas ilícitas: 74 porções de crack; 15 porções de cocaína; dois tabletes brandes de maconha; um tablete médio de Maconha; 12 porções de maconha; 21 buchas de maconha.

c) uma espingarda e um simulacro de pistola, armas utilizadas nos roubos.

d) outros produtos ilícitos provenientes de saque de cargas tombadas.

e) a quantia de R$ 337,00 reais, provenientes de tráfico de drogas. Informações e fotos: 9º Coorpin

