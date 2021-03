Policia Civil de Jequié identifica autor de atropelamento de mulher na Ladeira da Balança

A Delegacia Territorial de Jequié, após meticuloso trabalho de investigação, mapeamento todos os veículos com características condizentes ao utilizado no crime, identificou o autor do atropelamento ocorrido na rua José Moreira Sobrinho (ladeira da balança), ocorrido no dia 20/02/2021, que culminou com a morte de Sandra Brea Cavalcante Paim. O caso repercutiu na cidade diante da forma praticada.

O autor de iniciais DLM confessou que conduzia seu veículo Saveiro pela referida avenida, quando observou Sandra terminando de atravessar a via, momento que repentinamente retornou para pista, não sendo possível assim evitar o acidente fatal. Alegou ainda que, diante da situação, ficou com medo de retornar para dar socorro e ser linchado pela população que se aglomerava.

O autor do crime tentou se livrar das provas, consertando o veículo e revendendo-o na cidade de Rio Verde/Go, porém, diante dos elementos de informação colhidos pela polícia, acabou confessando o delito e assumindo a culpa. Apesar de não estar em situação de flagrante, DLM irá responder a inquérito por homicídio culposo de trânsito, agravado pela omissão de socorro, bem como ocultação de provas.

Fonte: Delegacia Territorial de Jequié

