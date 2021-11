Veículo tomado de Assalto em Jequié é recuperado pela polícia civil na cidade de Ipiaú

Após o relato do crime de Roubo de veículo com restrição da liberdade da vítima, a equipe de investigação da DRFR iniciou o levantamento de câmeras de segurança juntamente com buscas em ferramentas de inteligência afim de identificar os autores e “modus operandis” do fato criminoso. No dia 16/11/2021 os investigadores, após informações da prisão de três indivíduos por roubo de celular, conseguiram reconhecer e identificar dois dos custodiados como também autores do roubo ao veículo VW/Gol citado na ocorrência em questão. Em depoimento, os indivíduos confessaram a autoria e apontaram o local onde estaria o veículo outrora roubado. Os assaltantes abordaram a vítima no bairro mandacaru e seguiram com o veículo e o motorista em direção a cidade de Ipiaú, em seguida liberou a vitima próximo ao povoado de Palmeirinha. Segundo relato da vítima, os indivíduos alegavam que iriam utilizar o veículo para cometer um crime de homicídio.

No dia 18/11/2021, a equipe da DRFR junto a equipe da 9ª COORPIN e S.I. da Delegacia de Ipiaú desencadeou uma operação e localizaram o veículo VW/Gol, cor prata, no bairro alto da Bela vista, em posse da pessoa de J. D. S. F.

O veículo estava escondido em uma garagem próxima a casa do envolvido.

J. D. S. F. foi conduzido a esta Especializada, enquanto o veículo foi apresentado na Delegacia de Ipiaú e entregue ao seu proprietário. Os envolvidos irão responder Roubo Qualificado com emprego de arma de fogo em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima.

