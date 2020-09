Polícia Civil descobre plantação de maconha com mais de 3 mil pés

A Polícia Civil de Ibirataia, com o apoio do Setor de Investigação da Delegacia de Ipiaú, iniciou investigações há cerca de 01 (um) mês, no intuito de descobrir um plantio de maconha (Cannabis Sativa), na região do Aricankar, Zona Rural do Município de Ibirataia/BA. Na manhã de ontem (21), foi possível deflagrar a operação em uma propriedade rural. Após o cerco ao local, no qual havia uma casa, sede, no meio da mata, constatou-se que havia 06 (seis) homens, os quais logo que visualizaram as equipes, tentaram empreender fuga. Todavia, as equipes da Polícia Civil, com êxito, conseguiram capturar todos os indivíduos. Dando continuidade à operação, já no local da plantação, distante cerca de 2km adentrando a mata, foi possível constatar uma área de aproximadamente 01 (um) hectare, com aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentos) pés de plantio de maconha, que se misturavam com plantação de Cacau. No local, existia uma estrutura de irrigação, para a plantação, onde a água era levada por canos, através de uma bomba, até o depósito que distribuía água para toda a plantação, construída pelo grupo criminoso. O material (maconha in natura) foi recolhido, retirado uma parte para realização de perícia e o restante foi incinerado no próprio local. Informações e Foto: Polícia Civil

