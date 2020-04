Polícia Civil elucida 05 homicídios que ocorreram em Jequié

POLÍCIA CIVIL DA BAHIA

9° COORPIN – JEQUIÉ

ELUCIDAÇÃO DE HOMICÍDIO

Ocorrência Policial : 20/00634

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de JOÃO FERREIRA BRITO ocorrido na data de 08/02/2020. O autor do delito foi JOSÉ ANTONIO SANTOS DA SILVA. De acordo com as investigações, o crime ocorreu após uma discussão entre os envolvidos que eram amigos e no momento do fato faziam uso de bebidas alcoólicas e almoçavam na casa do autor, até que se desentenderam, o autor estava em posse de uma espingarda caseira que veio a disparar atingindo e levando a vítima a óbito.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

Ocorrências Policiais : *4683 e 4692/17*

Infração Penal: *HOMICÍDIO CONSUMADO*

*RELATO*: Elucidação de Homicídio de * PAULO IGOR OLIVEIRA FLORES * ocorrido na data de 16/09/2017. Os autores do delito foram *IAGO LIBARINO DOS SANTOS E CAIO SOUZA DANTAS*, vulgo *“RÊGA”*. Segundo as investigações, o crime foi motivado por uma possível “traição” por parte da vítima, pois PAULO IGOR traficava drogas para a facção criminosa conhecida como BDM (Bonde do Maluco), e teria “mudado de lado”, passando a comercializar entorpecentes para a facção rival, conhecida como “TUDO 2”, comandada por SANDRO SANTOS QUEIROZ, vulgo “ REAL”, “DOIDERA” ou “BUNDA SECA”.

Fonte: *DIVISÃO DE HOMICÍDIOS*/DT Jequié

Ocorrência Policial : 6208/19

Infração Penal: HOMICÍDIO CONSUMADO

RELATO: Elucidado o Homicídio de WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “MARCIO GOIANO” ocorrido na data de 20/12/2019. O autor do delito foi YURI BASTOS DOS SANTOS, vulgo “MICKEY”. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conta de ameaças, já que YURI, temendo por sua própria vida, matou MARCIO GOIANO antes que esse o matasse, pois MARCIO GOIANO teria o ameaçado de morte. Na saída temporária de Natal, YURI saiu antes e ficou na espreita, aguardando a saída de MARCIO GOIANO, que foi alvejado logo que saiu do CPJ.

Fonte: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS/DT Jequié

Ocorrências Policiais: *5595 e 6000/19*

Infração Penal: *HOMICÍDIO CONSUMADO*

*RELATO*: Elucidado o Homicídio de * PLÍNIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO * , vulgo *TUTU*, ocorrido na data de 09/12/2019, de acordo com a ocorrência policial acima citada. O autor do delito foi *CELIO ROBERTO REIS DE OLIVEIRA*, vulgo *“NÊGO CÉLIO”*. Segundo as investigações, Plínio e Célio estavam consumindo bebibas alcóolicas na residência de um amigo em comum, quando em sem motivo aparente, Célio desferiu um golpe de faca no abdômen de Plínio e depois evadiu-se do local, confessando para vizinhos que tinha sido autor de homicídio. Plínio ainda foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao HGPV, todavia, não resistiu ao ferimento, falecendo horas depois.

Fonte: *DIVISÃO DE HOMICÍDIOS*/DT Jequié

Ocorrência Policial : *5564/19*

Infração Penal: *HOMICÍDIO CONSUMADO*

*RELATO*: Elucidado o Homicídio de * ARIOSVALDO DA SILVA NOVAES *, vulgo *”CARA DE MICO”* ocorrido na data de 16/11/2019. Os autores do delito foram *LUCAS SILVA DOS SANTOS*, vulgo *“ÍNDIO”* e *ANDRÉ SANDE NOGUEIRA*. Segundo as investigações, o crime foi motivado pela guerra entre Facções Criminosas, as quais disputam pontos de venda de drogas. CARA DE MICO traficava drogas para a Facção Criminosa conhecida como ” TUDO 3″, Comandada por PAULO JOSÉ SANTOS SILVA, vulgo ” PAULO TG”, e ÍNDIO era membro da facção criminosa rival, conhecida como “TUDO 2”, comandada por SANDRO SANTOS QUEIROZ, vulgo “ REAL”, “DOIDERA” ou “BUNDA SECA”.

Fonte: *DIVISÃO DE HOMICÍDIOS*/DT Jequié

