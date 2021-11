Policia Civil elucida homicídio de moto – taxista que ocorreu na Fazenda Velha em Jequié

A polícia civil concluiu o Inquérito Policial que apurava o homicídio de Ailton Ferreira Pereira. Na noite de 31/03/2021, por volta das 20:32h, às margens da Barragem de Pedra, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo. Momentos antes do crime, AILTON chegou ao local dirigindo um veículo Chevrolet/Celta, na cor prata, juntamente com 03 pessoas e estaciona próximo à cancela. Em seguida, os passageiros descem do veículo, um atende o celular e os outros ficam apenas aguardando o momento da execução. No momento em que o motorista desce do carro, é alvejado com tiros na região frontal do tórax e da cabeça. O executor ainda desfere o último tiro e empurra a vítima do local com os pés para o mesmo lado, em seguida, todos entram no veículo e empreendem a fuga. Na manhã seguinte o veículo foi encontrado abandonado próximo à rodovia BR 116, no bairro Cidade Nova.

Posteriormente ao crime, autor dos disparos morreu em confronto com a Polícia e os outros criminosos encontram-se foragidos. Segundo informações que constam no inquérito policial, A vítima, teria contraído dívida com o tráfico de drogas e teria sido executado por esse motivo. Informações: DPC Nadson PELEGRINI/Setor de Investigação de Homicídios da DT/Jequié e DPC Moabe Lima/Titular da DT/Jequié

