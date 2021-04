Polícia Civil elucida homicídio ocorrido em sítio na rodovia Barragem de Pedra em Jequié.

Foi Concluído o Inquérito Policial que apurava o homicídio de DARLAN DE JESUS SANTOS, ocorrido no dia 20 de janeiro de 2021, no sítio União, Rodovia Barragem de Pedras, nesta cidade. O crime foi cometido por dois indivíduos que cometiam crimes com Darlan.

A vítima saiu de casa no dia 19/01/2021, pela tarde, com uma bicicleta laranja, sendo esta a última vez que seus familiares o viram com vida. Na manhã do dia 20/01/2021 os investigados foram ao Sítio União, situado na Rodovia Barragem de Pedra, portando armas curtas e longas e lá assassinaram DARLAN. Após cerca de uma semana, odores começaram a surgir onde ocorreu o crime e após busca na propriedade, realizada pela equipe do Setor de Homicídios, foi encontrado o corpo da vítima enterrado. A motivação do crime foi o fato da vítima ter confessado crimes que cometeu pela cidade juntamente com os investigados, então comparsas, que, após a delação, decidiram matar o antigo parceiro. Informações: DT de Jequié

