Polícia Civil elucida homicídio que ocorreu em Sítio na BR 330 em Jequié

Concluído o Inquérito Policial que apurava o homicídio de RENILDO FERNANDES BASTOS, ocorrido na data de 24/01/201, no Sítio Santa Luzia, zona rural dessa cidade. A vítima, RENILDO FERNANDES BASTOS, estava ouvindo música e conversando com amigos na escuridão da área externa de uma residência de localização de difícil acesso, quando do crime. Logo antes de ser assassinado, RENILDO estava fumando e, no momento que se levantou para dispensar o cigarro, foi atingido por projéteis de arma de fogo. Inicialmente as demais pessoas pensaram que os barulhos fossem fogos de artifício, porém, ao verem RENILDO caído no chão, perceberam que foram tiros. Após a vítima ser atingida, o autor continuou a efetuar disparos em direção a casa. RENILDO morreu ainda no local. De acordo com as investigações, um dos suspeitos chegou a ameaçar testemunhas durante a investigação e a motivação do homicídio foi uma dívida de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que A. J. S. possuía em favor de RENILDO e para não pagar, o matou.

Os suspeitos foram interrogados pela Polícia e, como álibi, informaram terem comparecido a três bares e uma pizzaria na noite do crime, todavia o Setor de Investigação de Homicídios derrubou o álibi apresentado, descobrindo que além dos investigados não terem ido a nenhum dos tais lugares, ainda faltaram com a verdade em outros pontos controversos. Informações: DT de Jequié

