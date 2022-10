Polícia Civil em Maracás implementa o disque-denúncia virtual para atendimento e comunicação

Cumprindo o quanto regulamentado no Manual de Procedimentos da Polícia Judiciária do Estado da Bahia, a Delegacia Territorial de Maracás, após receber doação de um smartphone da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da cidade de Maracás, implementa o disque-denúncia, atendimento e comunicação por meio virtual. O sistema visa melhorar a prestação do serviço da Polícia Judiciária à população local. Diante da popular utilização do aplicativo de mensagens WhatsApp, será possível receber denúncia de crimes a serem investigados, bem como orientar a população da viabilidade do registro de boletim de ocorrência pela internet, direcionando-a ao site https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ facilitando assim a vida do cidadão maracaense.

O sistema ainda contará com o encaminhamento de intimações sem a necessidade do deslocamento de viatura até a residência da pessoa a ser ouvida, trazendo assim economia à administração pública, além de evitar qualquer tipo de constrangimento ao indivíduo que será intimado. Ao entrar em contato com o número telefônico (73)998396028, via aplicativo WhatsApp, o cidadão receberá mensagem instantânea lhe oferecendo o serviço que deseja realizar, com dados a serem encaminhados na conversação. Foto Divulgação

