Polícia Civil encontra motocicleta tomada de assalto no Joaquim Romão

Policiais da 9° Coorpin encontraram em uma residência abandonada no Alto da Bela Vista, Joaquim Romão, uma motocicleta Honda Blz, de cor preta, placa policial PJQ 6899. Segundo Informações policiais, essa motocicleta teria sido tomada de assalto no último dia (18), no Loteamento Sol Nascente, por dois indivíduos armados. O objeto de roubo foi entregue ao seu Proprietário, e a polícia continua com as investigações para prender os acusados de terem praticado o crime.

