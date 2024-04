Polícia Civil forma 712 novos delegados, escrivães e investigadores

A Academia da Polícia Civil da Bahia (Acadepol) formou nesta terça-feira (02) 712 alunos. Deste total, 43% são mulheres. Os novos agentes concluíram os cursos de formação para delegado, investigador e escrivão. A solenidade aconteceu no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no bairro Costa Azul, em Salvador, e contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do vice governador Geraldo Júnior do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner e da delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.

Também prestigiaram o evento o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, José Antônio Maia Gonçalves. A secretária da Educação, Adélia Pinheiro, Aldinha Sena, chefe de gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres, representando a secretária Elisângela Araújo, autoridades da Polícia Civil e amigos e familiares dos formandos.

De acordo com Jerônimo, investimento em Segurança Pública passa pela integração dos trabalhos das forças policiais, pela inteligência, mas também pelo cuidado com os servidores. “Eu quero reconhecer aqui e agradecer a Polícia Civil pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos períodos, atendendo bem as pessoas, mas também de cuidar bem dos nossos profissionais da Segurança Pública e da Polícia Civil”, enfatizou o governador que também assinou o decreto nomeando os candidatos sub judice – aqueles que por algum motivo acionaram a Justiça.

O governador anunciou a abertura de propostas do pregão eletrônico para aquisição de 500 viaturas, no valor global de R$ 99,5 milhões, para a renovação da frota da Polícia Civil e fortalecimento dos serviços prestados à população. Serão contempladas delegacias, núcleos e coordenações da capital e do interior do estado.

O secretário da SSP, Marcelo Werner destaca a contribuição dos novos agentes para a segurança do estado.

“Mais de 300 outros profissionais estão sendo capacitados no curso de formação. Então, até o meio do ano, teremos mil novos policiais civis. Aos policiais militares, bombeiros militares e peritos que estão sendo formados também esse ano, chegando a quase 3 mil novos policiais e bombeiros à disposição da população da Bahia, até o final do ano 2024.

Formação

Os novos servidores foram aprovados no último concurso da Polícia Civil, conforme o edital SAEB 2022 e foram capacitados em curso de formação, com duração de 554 horas. Neste período, eles tiveram aulas teóricas e práticas, além de visitas técnicas e estágio supervisionado.

O destaque da turma foi Amanda Rodrigues, que é investigadora e marcou 98 pontos, o maior do curso. Para ela, é uma satisfação integrar os quadros da polícia judiciária. “É uma honra enorme para mim. Uma mulher em primeiro lugar. Eu estou muito feliz em representar. E estou muito animada para poder fazer parte da Polícia. Na verdade, eu me formei em direito. Mas meu coração falou mais alto. E aí eu sabia que eu queria”.

A delegada-geral, Heloísa Brito, foi homenageada e deu nome à turma. Para ela, é uma emoção estar vendo “os nossos sonhos, os nossos projetos e é muito bom estar aqui hoje nessa posição, recebendo esses novos servidores e podendo facilitar o caminho dele, o ingresso à nossa Polícia Civil”.

Lotação

De acordo com Heloísa, os novos servidores da Polícia Civil serão distribuídos em todo o território baiano. Para isso, serão obedecidos dois critérios: o processo de remoção interna para os servidores mais antigos e a ordem de classificação dos formandos. “A partir dessa movimentação surgiram lacunas de lotação. Nós também analisamos os locais onde tinha uma demanda maior de investimento, um efetivo, para que fizéssemos ir em frente ao combate à criminalidade”.

