Polícia Civil identifica autores de homicídio no Conjunto Penal de Jequié

A Polícia Civil de Jequié em ação conjunta com a SEAP/Jequié conseguiu identificar os autores do homicídio contra FABIO PEREIRA DE ANDRADE, vulgo “FABÍOLA”, ocorrido no dia 31/03/2020, dentro do pátio semi 2, no Conjunto Penal de Jequié (CPJ). Após a morte da vítima, a Polícia Civil tomou conhecimento que os autores do crime, além de terem cometido o homicídio, teriam torturado outro interno por dois dias, mantendo-o dentro da cela do pátio, sem que saísse para qualquer atividade externa, subentendo-o a tortura. Segundo a Polícia, um dos assassinos de Fabiola disse que o transexual foi morto com chutes, socos e “chunchadas” desferidas por pelo menos 4 internos. O crime foi motivado por questão de gênero, ou seja, o simples fato de ser transexual e defender outro interno que estava sendo torturado pelos autores. A Direção do CPJ recebeu uma solicitação da Polícia Civil para a transferência dos acusados para o presídio em Serrinha. Informações: Polícia Civil. Foto Redes Sociais

