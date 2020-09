Polícia civil, Militar e PRF fazem operação em Brejões e Nova Itarana

Na segunda-feira (21) foi deflagrada uma operação integrada da PCBA, PMBA e PRF nos municípios de Brejões e Nova Itarana, visando o enfrentamento às fraudes veiculares e documentais. Durante as diligências, que se iniciaram as 09:00hs e terminaram as 19:00hs, foram consultados 760 veículos nos dois municípios, tendo sido apreendidos 5 veículos, sendo 2 carros e 3 motocicletas, e um documento CRLV com indícios de falsificação.

Dos veículos aprendidos, dois apresentavam restrição de furto/roubo, sendo um Nisan March de cor branca, o qual foi roubado em Salvador e teve seus sinais identificadores adulterados, e uma motocicleta Honda Titan de cor prata, a qual foi furtada no município de Salvador. Os outros veículos apreendidos foram uma pick-up corsa e duas motocicletas, veículos estes que não foram possíveis as identificações in loco, razão pela qual foram encaminhados para perícia.

O condutor do veículo Nisan March ainda portava um CRLV falso, razão pela qual o mesmo foi preso em flagrante por receptação e uso de documento falso. No tocante à motocicleta Honda titan cinza com restrição de furto, a mesma foi localizada parada em via pública, razão pela qual foi instaurado inquérito policial para identificar o atual proprietário. Foram instaurados ainda mais três inquéritos policiais para apurar a origem e possível fraude nos veículos pick-up corsa e nas outras duas motocicletas. Informações e Fotos: Polícia Civil Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

