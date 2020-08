Polícia Civil paraliza suas atividades próximo dia 11 na Bahia

O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (SINDPOC), anunciou que entidades representativas dos policiais civis aprovaram na última quarta-feira (5) em assembleia geral extraordinária, a paralisação de 24h marcada para a próxima terça-feira (11) quando estarão promovendo em Salvador, uma carreata saindo do prédio da Polícia Civil, na Praça da Piedade em direção à Governadoria do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Mais de 250 servidores, entre delegados, investigadores, escrivães e peritos participaram da reunião remotamente. De acordo com o último boletim emitido pela entidade sindical, a Polícia Civil não está sendo transparente com os dados relacionados ao novo coronavírus dentro da corporação. Segundo o presidente do SINDPOC, Eustácio Lopes, as pautas discutidas na reunião estão relacionadas a falta de higienização das delegacias e viaturas e a falta de testes para os agentes na capital baiana e no interior. Atualmente, mais de 450 agentes foram contaminados, sendo registradas seis mortes. Ainda segundo o Sindicato, o número de pessoas infectadas pela COVID-19 não para de crescer e as delegacias se tornaram um local de transmissão. Informações: SINDPOC

