Polícia Civil prende acusado de matar comerciante na Avenida Rio Branco em Jequié

Policiais da 9º Coorpin, cumpriram no dia de ontem (21), o mandado de prisão em desfavor de ALIZEU RODRIGUES MOTA, CONHECIDO COMO GUILHERME CIGANO. O mesmo é acusado de ter matado o comerciante Demóstenes Novaes de 65 anos. O crime ocorreu no dia 14 de dezembro de 2012, na Avenida Rio Branco, quando a vítima tentou separar uma briga entre GUILHERME CIGANO, e outras pessoas. Foi quando o acusado foi no veículo, pegou um revólver e disparou 03 disparos na cabeça da vítima, que ainda foi socorrido e ficou por 14 dias internado na UTI do HGPV, onde faleceu.

Ao longo desses 08 anos, o acusado permaneceu foragido, até que ontem uma operação da polícia civil, comandada pelo Delegado Moabe macedo, culminou em sua prisão.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente