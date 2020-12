Polícia Civil prende acusado de matar homem a facadas na Cachoeirinha em Jequié

Segundo as investigações, autor e vítima eram vizinhos e antes do crime trocaram ofensas. O autor, J. R da C., alega que já havia sofrido ameaças de morte por parte de ALEXSANDRO (fato não comprovado) e que, naquele dia, após ser ameaçado, temendo por sua vida, desferiu diversas facadas na vítima com uma “peixeira”. Todavia, foi apurado que não houve ameaça prévia, mas sim apenas ofensas proferidas pela vítima, e após isso o autor foi até sua residência, buscou a arma branca e ceifou a vida da vítima em frente a casa dela.

