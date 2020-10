Polícia Civil prende acusado de ser o mandante da morte de dona de boate em Jequié

A polícia civil de Jequié, anunciou na tarde de hoje (14), a prisão do homem acusado de ser o mandante do assassinato da jovem Girlane de Jesus, fato ocorrido no último dia 12 de Junho. Segundo informações policiais da Delegacia Territorial, a operação batizada de ” TEMPESTADE”, contou com apoio da Delegacia de Furtos e Roubos de veículos e a coordenação de apoio técnico a investigação. Segundo informou o delegado Moabe Macedo, as incursões policias continuam para prender os dois homens acusados de executarem a vítima a tiros e que já estão devidamente identificados, agora é uma questão de tempo para a polícia civil efetuar a prisão dos dois homens que executaram o crime. Informações: DIVISÃO DE HOMICÍDIOS- DT Jequié

