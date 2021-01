Polícia Civil prende acusado de tentar matar o irmão por causa de herança em Aiquara

No segundo dia do ano, a Cidade de Aiquara foi surpreendida com um fato um tanto estranho. Um homem, já identificado acima, teria tentado contra a vida de seu próprio irmão. A Polícia Civil empreendeu diligência e conseguiu identificar o autor e ouvir 03 testemunhas do fato. A causa da tentativa foi uma desavença familiar, em virtude de herança, na qual a vítima é inventariante. A vítima foi atingida por 05 perfurações decorrentes de Projétil de Arma de Fogo (PAF), que atingiram seu braço direito e esquerdo, ombro, nariz e pescoço. Após tratamento médico, a vítima está em recuperação e já foi ouvido na delegacia. O Procedimento segue para a Justiça, já concluído.

