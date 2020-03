Polícia Civil prende acusado de tentativa de Homicídio

Uma ação da Polícia Civil de Ibirataia com o apoio da equipe de Gandu resultou no cumprimento de mandado de prisão de um homem acusado de tentativa de duplo homicídio na zona rural de Ibirataia. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, Valtenei Lima de Jesus, apelidado de Tenei, foi preso na zona rural do município. Ainda segundo a Polícia, na casa dele foram encontradas duas espingardas e um revólver calibre .32, com sinal de identificação suprimido, e utilizado na tentativa de homicídio.

“Foi lavrado o flagrante pelo crime elencado e dado cumprimento ao respectivo Mandado de Prisão, tendo o flagranteado sido recambiado para a Delegacia Territorial de Gandu, onde irá responder pelo procedimento criminal. Isto posto, cabe registrar mais um serviço da Polícia Civil, bem sucedido, tirando de circulação mais um criminoso de alta periculosidade”, comentou o delegado Rodrigo Fernando. informações e foto: Giro Ipiaú

