Polícia Civil prende acusado de tráfico de drogas

A Polícia Civil, em operação conjunta entre as delegacias de Ipiaú e Itagibá, conseguiu interceptar e apreender o traficante acima identificado, depois de Investigações terem apontado que o mesmo viria a Ipiaú para receber uma farta quantidade de droga. Após abordagem realizada pela Polícia Civil ao veículo, o mesmo tentou empreender fuga e dispensou um material, o qual após averiguação, foi constatado se tratar de pasta base de cocaína, cerca de 450 gramas. A droga seria “virada” e distribuída para comercialização entre os Municípios de Itagibá e Dário Meira. No interior do veículo foi localizado um televisor, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). O veículo utilizado para o crime é um GM Corsa pp CFF – 9046/SP, cor vermelha, ano 1996. O flagranteado já tem passagem por tráfico, inclusive tendo duas condenações provenientes do Juízo de Itagibá, estando atualmente em regime aberto. O flagranteado foi conduzido para a Delegacia Territorial de Ipiaú, onde foi lavrado o procedimento, encontrando-se o flagranteado à disposição da Justiça. Informações e Foto: Polícia Civil

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários