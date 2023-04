Polícia Civil prende acusados de duplo homicídio em Jequié

No final da tarde de ontem (04), policiais civis da 9ª Coorpin de Jequié prenderam dois homens acusados de terem matado duas pessoas no centro comercial da cidade de Jequié. O crime ocorreu no último sábado dia (01), na galeria do Cíclame Center, no centro de Jequié. Dois jovens foram mortos a tiros, onde um deles era cliente de uma loja de celular e acabou levando um único tiro e morreu no Hospital Geral Prado Valadares.

A operação denominada “CICLAME”, aconteceu no bairro Cachoeirinha. Os policiais identificaram uma residência que os acusados estavam, e foi feito o cerco policial. Um deles tentou “dispensar”, uma arma, mas, os policiais localizaram a mesma. Os acusados foram presos e com eles apreendidas duas armas calibre.38, munições, uma motocicleta com restrição de roubo ou furto e um short utilizado por um dos suspeitos no dia do crime.

