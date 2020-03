Polícia Civil prende acusados de furto em Fazenda na zona rural de Jequié

Após recebimento da notícia de crime, referente a um ilícito de Furto qualificado por rompimento de obstáculo, crime ocorrido em uma fazenda na Região do Rio Preto do Costa, uma equipe da DT de Jitaúna se deslocou ao local do fato; Que de posse de algumas informações diligenciou a casa do pai do suspeito indivíduo de iniciais C.S.C vulgo DUDU, onde os policiais encontraram várias espingardas de fabricação caseira, o acusado foi preso em flagrante por posse ilegal de arma fogo. Que ao amanhecer localizaram os acusados de praticar o furto. Todos os acusados e o material apreeedido foi encaminhado a delegacia onde foi feito o flagrante.

MATERIAL APRESENTADO:

 5(cinco) litros bebidas:

 4(quatro) relógios;

 R$ 108 (cento e oito reais );

 Caixa som;

 9(nove ) armas de fabricação caseira.

