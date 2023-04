Polícia Civil prende Autor de Homicídio, em menos de 24 horas após o cometimento do crime

Na noite do último domingo (16/04/2023), uma pessoa de 19 anos foi assassinado a tiros, no Centro da Cidade de Ibirataia, mais precisamente na Praça Basílio Miguel de Souza. Segundo foi levantado pelo Setor de Investigação da Polícia Civil, um homem, até então não identificado, se aproximou da vítima e deflagrou cerca de 04 (quatro) disparos de arma de fogo, que atingiram a região do crânio da vítima, que foi a óbito no local.

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, a Polícia Civil empreendeu diligências na área e conseguiu a identificação e localização do autor do crime, que se encontrava homiziado em uma fazenda na Zona Rural de Ibirataia. Em diligência realizada, a Polícia Civil obteve êxito em capturar a pessoa de C.P.C dos Santos, 19 anos, em posse de uma arma de fogo calibre .38, com 04 (quatro) munições deflagradas, arma essa utilizada no crime.

Segundo o autor, a motivação seria em decorrência de ele ter sido ameaçado de morte pela vítima, juntamente com sua família, em virtude de residir em um bairro de facção criminosa oposta ao que ele vinha frequentando. O autor, citado acima, afirmou ter comprado a arma de fogo há cerca de 02 (dois) anos, e teria vendido uma bicicleta e completado o dinheiro, não lembrando o valor exato.

