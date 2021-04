Polícia Civil prende elementos que estavam fazendo assaltos na região e recuperam veículo roubado em Jequié

Após informações e diligências pelo setor de investigações da Coordenadoria da 9ª COORPIN, foi possível realizar “uma campana” e monitorar um grupo criminoso que vem cometendo diversos roubos a mão armada na região. Assim, foi realizada a abordagem, ocasião em que foram capturados dois integrantes da associação criminosa, que estavam com um veículo que foi roubado no Município de Jequié, especificamente na BA-547, na data de 20 de abril último. Durante a investigação, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a cidade de Apuarema, onde abordaram os indivíduos, identificados acima, nas imediações do Posto de Combustível “Giro”, momento em que conduziam o veículo com registro de roubo BO n. 906/2021 na DRFR, qual seja, um Fiat Strada Working, cor vermelha, placas OKI 4339, dirigido por Eduardo Almeida dos Santos e, também, uma moto Honda CG 160 FAN, placas PKC 1956, guiada por Diego Almeida dos Santos. Foram apreendidos dois aparelhos celulares, contudo, no momento da abordagem, Eduardo arremessou seu aparelho celular Samsung propositalmente, danificando-o. Os veículos e os flagranteados foram conduzidos para o Complexo Policial de Jequié, onde foi lavrado o flagrante delito. Os flagranteados já respondem por roubo de veículos em Itabuna, Itamaraju, bem como por receptação e adulteração de veículos.

