Polícia Civil prende em Jequié homem acusado de falsificação de documentos

A partir de investigações destinadas a coibir os crimes de estelionato e falsificação de documentos, a equipe da DRFR reuniu uma série de dados e informações que culminaram com pedido de busca e apreensão em imóveis distintos nesta Cidade. Os referidos imóveis seriam pontos residenciais e comerciais onde supostamente atuava a pessoa de V.M. de S. na confecção de documentos falsos na suposta prática de fraudes e golpes de estelionato.

Na tarde do dia 04/08/2020, a Polícia Civil de Jequié, composta por servidores da DRFR e da COORPIN, deu cumprimento aos cinco mandados de busca e apreensão, dos quais aquele que fundamentou a ocorrência DRFR JEQUIE-BO-20-01609, onde no imóvel de residência funcionava igualmente a empresa de Desingner do investigado V. M. de S., estando o mesmo presente. Foram apreendidos 02 Notebooks, carimbos e documentos diversos. O proprietário foi conduzido à Delegacia Especializada, e ao ser interrogado e confrontado sobre os programas, os arquivos base e arquivos correspondentes a falsificações pretéritas, o mesmo confessou a prática do crime de falsificação de documentos, sendo eles: RG, CNH, ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, CONTRACHEQUE, EXAME MÉDICO, COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA, dentre outros, que servirão de provas para o Inquérito Policial original.

V.M. de S. foi preso em flagrante por petrechos de falsificação. A polícia ainda investiga uma possível associação criminosa para práticas de estelionato, fraudes e demais golpes aplicados na região. Informações e Foto: ASCOM DRFR

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários