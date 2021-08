Polícia Civil prende homem com revolver e drogas

A equipe da DT/Dário Meira, contando com o apoio das equipes do Setor de Investigação da Coordenadoria de Jequié e do CATI/DEPIN, empreenderam diligência no intuito de combater o crime de tráfico em Dário Meira, principalmente na Zona Rural do Município, bem como colher elementos de informação que possam subsidiar os Inquéritos dos últimos homicídios ocorridos no Município. No decorrer da diligência, em abordagem realizada no Distrito de Acaraci, foi possível identificar o possível autor do homicídio, ocorrido na última terça-feira, bem como apreendida arma de fogo, do tipo revólver calibre .32, bem como uma quantidade de droga e apetrechos, possivelmente utilizados para comercialização de droga.

A equipe deslocou no local do homicídio e foi possível recolher cápsula de arma de fogo, calibre .380, bem como projétil de arma de fogo também .380, os quais serão encaminhados para perícia, pelo Delegado titular da unidade.

As investigações continuam, no intuito de elucidar os crimes ocorridos.

