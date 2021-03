Polícia civil prende homem com vasta lista criminal traficando drogas e com arma

A Polícia Civil de Ipiaú conseguiu, em uma diligência, no final da tarde de ontem (02), na Rua Guanambi, bairro Wlademar Sampaio, conseguiu identificar um local utilizado para o tráfico de drogas, bem como prendeu um suspeito com uma arma de fogo, do tipo pistola Beretta, Calibre 9mm, com 08 munições intactas. O indivíduo tentou fugir do local, mas foi contido pelo cerco policial, que conseguiu captura-lo. O delegado Rodrigo Fernando informou que o homem identificado como Marcos Brito de Araujo pertence à uma facção criminosa de alta periculosidade, que veio de Salvador, a mando da referida facção para cometer crimes em Ipiaú. Além da pistola e munições foram apreendidos 67 pinos de cocaína, uma balança de precisão e quatro celulares. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem preso possui passagens por roubos nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. Informações: ASCOM/PC

