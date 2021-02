Polícia Civil prende mulher acusada de divulgar fotos íntimas de vítima em rede social

Após tomar conhecimento de que um perfil fake estaria divulgando na rede social Facebook fotos íntimas de uma jovem, a equipe da Policia Civil de Brejões, composta pelo DPC Isaías Neto e pelo IPC Cristiano Ribeiro, deu início a investigação que culminou com a identificação da responsável pelo perfil que estaria divulgando as fotos sem autorização da vítima. De acordo com as investigações, a autora T. B. G. ficou sabendo que o seu namorado teria fotos de uma ex-namorada no celular, motivo pelo qual a autora pegou o celular do namorado, fez cópias das fotos, criou um perfil fake no Facebook e as divulgou. De acordo com a apuração, a autora ainda adicionou vários amigos e familiares da jovem no perfil fake e os marcou na publicação, no intuito de humilhar e expor a vítima.



A POLÍCIA CIVIL esclarece que publicar, sem autorização da vítima, fotos ou vídeos com cenas de nudez configura o crime previsto no artigo 218-C do CPB, o qual tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Esse tipo de exposição íntima de pessoas em cenas de nudez é conhecida como “Revenge Porn” ou Pornografia de Vingança, a qual tem o objetivo de causar humilhação à vítima, expondo intimidade sexual da vítima sem o seu consentimento. FONTE: DT BREJÕES.

