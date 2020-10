Polícia Civil prende mulher acusada de usar os filhos para praticar furtos em Jequié

Após a notícia de crime de furto, lavrado conforme a Ocorrência Policial nº DRFR JEQUIE-BO-20-02075, a equipe desta Especializada iniciou investigação a partir da análise de câmeras de monitoramento nas imediações do local do fato, culminando com a identificação da pessoa de J.S.S., que já é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Assim, os investigadores seguiram em diligência e localizaram a autora dentro de sua casa, a qual de imediato confessou a autoria do fato alegando ser viciada em cocaína. No momento em que fora localizada, os investigadores conseguiram recuperar a bolsa da vítima, uma quantia de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) em espécie, e além de diversos cartões magnéticos já parcialmente queimados. J.S.S. foi conduzida para a Delegacia de Repressão à Furtos e Roubo para competente lavratura de procedimentos, enquanto os objetos foram apreendidos e devolvidos à vítima.

J.S.S. confessou igualmente outro furto descrito na Ocorrência Policial de nº DRFR JEQUIE-BO-20-02064. Salientando que a referida criminosa geralmente pratica os furtos utilizando vestimentas folgadas e um carro de bebê, inclusive, na companhia de seus filhos menores, que servem para escamotear durante as ações, escondendo os objetos subtraídos e, principalmente, aproveitando-se da distração das vítimas sejam para furtos realizados em residências ou em automóveis ou em estabelecimentos comerciais. Informações: DRFR JEQUIÉ

