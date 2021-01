Polícia Civil prende mulher condenada por ter mandado matar o próprio Pai em Jequié

A Divisão de Homicídios da DT de Jequié deflagrou na manhã desta quinta-feira (28), a operação a Operação VON RT, cumprindo o mandado de prisão oriundo da Vara do Júri, Execuções Penais e Medidas Alternativas em que condenou a ré N.P.S. à pena de 16 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio. A condenada N.P.S., no dia 30/06/1998, por volta das 18h00, na Fazenda Furados, no município, contratou J.F.B por R$ 500,00 com a finalidade de matar seu próprio pai Agenor Pales Novaes “Nozinho”, pois àquela tinha a intenção de controlar a propriedade rural que pertencia ao genitor, denominada Fazenda Furados, bem como apoderar-se das vantagens resultantes da mesma. A mulher praticou o crime de homicídio mediante esganadura, asfixiando a vítima. Com a prisão da autora do crime bárbaro e covarde, praticado a mando da própria filha da vítima, a Polícia Civil restaura à justiça aos familiares e amigos do idoso Agenor Pales Novaes.

