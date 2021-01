Polícia Civil procura acusado de tentativa de homicídio

Investigando as circunstâncias da morte de Geovane dos Santos Gonçalves, a Polícia Civil de Ipiaú tomou conhecimento através do seu plantão sobre uma possível tentativa de homicídio, ocorrida por volta das 20h30min, onde um jovem teria sido atingido por projétil de arma de fogo, no interior de sua residência.

O tiro teria atingido sua mão direita. A vítima foi socorrida por uma equipe da SAMU para o HGI. A equipe do Setor de Investigação da DT/Ipiaú empreendeu diligências e, após diversas ouvidas, bem como auto de reconhecimento e informações colhidas em campo, chegou à identificação do autor: a pessoa de Danilo Alves de Almeida, 19 anos, velho conhecido da polícia, pois já foi apresentado na delegacia, quando menor de idade, por cometimento de ato infracional análogo a furto, tráfico de drogas, inclusive responde também por uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Irmã Dulce, em 25/12/2019.

Naquela oportunidade, o mesmo foi atingido por um disparo ao confrontar com a Polícia Militar.

Conforme o delegado Rodrigo Fernando informou, em contato com o IPIAÚ ONLINE, o autor desse crime seria integrante de uma facção criminosa e a motivação do crime foi um desentendimento ocorrido entre integrantes da própria facção.

Após requerimento da autoridade policial, foi deferido mandado de prisão em face do acusado, que a partir desse momento, é considerado foragido da polícia.

Assim sendo, a Polícia Civil elucida mais um crime contra a vida, estando em busca do acusado para cumprimento do, já citado, mandado de prisão, com a finalidade de responsabilizar o infrator por sua conduta. Informações: Polícia Civil

