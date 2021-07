Polícia Civil recupera 10 celulares roubados ou furtados em Jequié

A DRFR recuperou o total de 10 aparelhos celulares em 05 principais bairros da cidades: Joaquim Romão, Bom Sossego, Baixa do Bonfim, Jequiezinho e Mandacaru. Os objetos oriundos de ilícitos tiveram seus fatos registrados conforme as ocorrências: 884/21 DRFR, 2043/20 DRFR, 990/21 DRFR, 887/21 DRFR, 929/21 DRFR, 1128/21 DRFR, 918/21 DRFR, 886/21 DRFR, 2576/20 DRFR e 1053/21. Foram recuperados 10 aparelhos celulares das marcas: XIAOMI NOTE 8, MOTO G7, XIAOMI NOTE 8, LG K12, LG K12, SAMSUNG A71, ZENFONE 5, XIAOMI NOTE 8, SAMSUNG A10 e SAMSUNG A10, em imóveis distintos na cidade de Jequié, em posse de: A. dos S. N., J. A. F. F., M. M. G., A. de J., L. C. O., T. S. da S., A. F., N. P. S., K. N. de J. e C. B. R. Os portadores destes objetos foram conduzidos à Unidade Especializada para lavratura de procedimento correspondente.

