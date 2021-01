Polícia Civil recupera em Jitaúna veículo roubado em São Paulo

Na manhã de ontem (29), uma equipe de investigação da polícia civil sob o comando do Ipc Maximo realizou abordagem ao veículo modelo VW/FOX, cor vermelha, ostentando placa policial FDW0957. Ocorre que ao proceder a averiguação minuciosa se verificou que o veículo possuía chassi diverso, qual seja 9BWAB05Z5D4047440.

Referido chassi corresponde ao veículo de placa policial FEQ1530, licenciado no estado de São Paulo, o qual possui restrição por furto ou roubo. Diante do fato foi realizada a apreensão do veículo e foi lavrado auto de prisão em flagrante por crime de receptação em desfavor de R.M.S., com a devida comunicação ao poder judiciário.

