Polícia Civil recupera em Salvador IPHONE tomado de assalto no centro da cidade de Jequié

Após o relato de crime de roubo de celular ocorrido no centro de Jequié, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Jequié, realizaram investigação que culminou com a recuperação do aparelho celular IPHONE 12 WHITE 128 GB MODELO MGJ C3 LZ/A, que se encontrava na cidade de Salvador/BA

O portador do objeto havia adquirido o aparelho em uma loja de celular na cidade de Ipiaú. O aparelho celular foi tomado de assalto na cidade de Jequié, no bairro Centro. O bem está avaliado no valor de aproximadamente R$ 8.000,00, os envolvidos tiveram seus depoimentos reduzidos a termo e ficarão a disposição da justiça. Os policiais continuam investigando a autoria do fato. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Jequié, ressalta que a pessoa, mesmo arguindo boa fé, ao ser localizado de posse de objetos de origem criminosa será responsabilizado por crime de RECEPTAÇÃO, sugerindo às pessoas que ao adquirirem qualquer produto, mesmo que usado, exijam nota/cupom fiscal. Informações: DRFR JEQUIÉ

