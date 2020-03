Polícia Civil recupera motocicletas fruto de roubos em Jequié

Após informação de roubo a motocicleta ocorrido por volta das 08:30 horas do mesmo dia, conforme a Ocorrência Policial n. DRFR JEQUIE-BO-20-00714, as equipes da COORPIN e da DRFR passaram a realizar investigações que indicaram a identificação dos criminosos e a localização do veículo subtraído, culminando na recuperação da motocicleta alvo do roubo nas imediações da localidade conhecida como “Manga de Elza”, no bairro Joaquim Romão, bem como outra motocicleta encontrada abandonada, cujas características indicam também ser produto de crime e que fora usada na execução do roubo ora noticiado. Apesar do cerco policial, os criminosos conseguiram fugir. As motocicletas foram apresentadas no Complexo Policial (Oc. DRFR JEQUIE-BO-20-00715), e destinada às repetitivas restituições. As investigações continuam com a finalidade de plena identificação dos criminosos e sequente captura, visto que por suas características físicas podem ter sido autores de outros delitos de mesma natureza.

