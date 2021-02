Polícia Civil recupera veículo tomado de assalto em Jequié

Após recebimento denuncia , referente a dois veículos que estaria rodando na noite do dia (16), na região do PATI, sendo um branco e outro um fiesta prata sem placas, corroborando com a informação, fomos informados pelo gerente de uma fazenda da região de um veículo parada , sem placas dentro perímetro da fazenda, equipe DT de Jitaúna foi até local e após verificação, constatou-se que seria o veículo roubado na noite da última terça – feira por volta das 19:20 no centro de Jequié por dois elementos armados, com registro na DRFR sob número 21-414, visto isso, fora rebocado até o pátio da DT, para que seja devolvido ao proprietário.

